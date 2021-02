MOM: conti 2020 in equilibrio ma 2021 segnato da incertezza. Colladon, ristori ancora non erogati

(FERPRESS) – Treviso, 17 FEB – Si è svolta oggi l’Assemblea dei Soci di Mobilità di Marca Spa per la definizione degli indirizzi economico finanziari e degli obiettivi strategici. L’azienda del trasporto pubblico trevigiana ha illustrato i risultati provvisori dell’esercizio 2020 (che giungerà alla chiusura a consuntivo a Maggio) e i possibili scenari per il 2021. L’impatto dell’emergenza pandemica sull’organizzazione dei servizi e sui flussi di cassa è stato estremamente pesante, ciò nonostante MOM Spa prevede di chiudere il 2020 con un conto economico sostanzialmente in pareggio.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 17/2/2021 h 15:10 - Riproduzione riservata