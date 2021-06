Modugno: studenti del Politecnico di Bari in visita al cantiere FAL. Almiento, orgogliosi di contribuire a formazione dei giovani

(FERPRESS) – Bari, 1 GIU – “Siamo orgogliosi della presenza degli studenti del Politecnico e della collaborazione con Ance e ci auguriamo di poter contribuire anche noi alla formazione della classe dirigente del futuro”. Lo ha detto il Presidente delle Ferrovie Appulo Lucane, Rosario Almiento, accogliendo un centinaio di studenti del Politecnico di Bari nel cantiere di Modugno, dove Fal ha in corso i lavori di interramento della stazione e di 2 chilometri di linea ferroviaria.

