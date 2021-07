Mobilitypress “festeggia” il numero 300 con uno speciale dedicato a “l’Italia del PNRR”

(FERPRESS) – Roma, 22 LUG – Mobility Press, il magazine di approfondimento settimanale di FerPress, con quello pubblicato oggi, raggiunge quota 300 numeri e “festeggia” con uno speciale dedicato a “l’Italia del PNRR”, che, con gli investimenti in decine di opere e processi di riforma, che ha due traguardi principali: modernizzare il Paese e garantire comunque la transizione ecologica e la resilienza, cioè la capacità di ripresa in particolare per quanto riguarda il Sud.

Lo speciale cerca di gettare luce proprio sul meccanismo normativo che sta diventando legge proprio in questi giorni: il Decreto Legge

59 già convertito in Legge 1 luglio 2021, n. 101, e il Decreto Legge 77, il cui percorso parlamentare è stato unito al DL Semplificazioni

e dovrebbe concludere il suo percorso entro il 30 luglio.

Il numero si apre con un’intervista a Pinuccio Catalano – responsabile della Struttura tecnica di missione del MIMS e professore ordinario di Ingegneria economico-gestionale dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, attualmente in aspettativa.

Prosegue poi con un articolo su La Mission 3 del PNRR e il Fondo complementare per chiudere con un pezzo dedicato al progetto Alta Velocità/Alta Capacità Salerno – Reggio Calabria.

