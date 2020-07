MobilityMagazine: il parere del presidente Assoferr Andreas Nolte sul Decreto Rilancio

(FERPRESS) – Roma, 9 LUG – Andreas Nolte, presidente di Assoferr da meno di un mese, è alle prese con la situazione delle aziende associate nella fase del post Covid e segue con preoccupazione l‘andamento dei lavori parlamentari che debbono dire l’ultima parola su Decreto Rilancio presentato lo scorso mese dal Governo.

Tedesco, trapiantato in Italia 50 anni fa, Nolte si è laureato in giurisprudenza alla Università Statale di Milano con una tesi sul diritto internazionale ferroviario. Ha passato tutta la sua vita professionale nel Gruppo Transwaggon, dove ha diretto dapprima il reparto IT, poi il settore operativo e infine l’ufficio commerciale. Nel 1992 diventa AD della società italiana, carica che detiene tutt’oggi.

Da sempre impegnato nella vita associativa, da quasi trent’anni è componente del Consiglio Direttivo prima di Assocarri e poi di Assoferr, di cui è stato vicepresidente dal 2004.

Lo abbiamo raggiunto e gli abbiamo chiesto un parere sul Decreto Rilancio che verrà votato un questi giorni a Montecitorio.

L’intervista completa è sul nuovo numero di Mobility Magazine

