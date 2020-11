Mobility Magazine 267: Legge di Bilancio 2021: a colloquio con sottosegretario Margiotta, nessuno rimarrà indietro

(FERPRESS) – Roma, 20 NOV – Per illustrare la serie di provvedimenti che iniziano ora il proprio percorso per l’esame nella sessione di Bilancio di Camera e Senato Mobility Press ha avuto un colloquio con il Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti, Salvatore Margiotta, che – in piena sinergia e condivisione con la ministra Paola De Micheli – ha seguito particolarmente l’attività di elaborazione delle norme e la presentazione dei relativi provvedimenti.

Pubblicato da RED il: 20/11/2020 h 11:16 - Riproduzione riservata