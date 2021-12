Mobility Magazine 317: ITA, ANAV, ANITA: Ri-evoluzione, per una filiera efficiente, Moovit e WeWALK, Geotab: università e aziende per la ricerca sull’idrogeno

(FERPRESS) – Roma, 3 DIC – E’ disponibile il numero 317 del nostro Mobility Magazine. Tra gli argomenti affrontati: A Genova alcuni servizi gratis contro l’affollamento. ITA: 30 nuovi aerei fanno una vera compagnia? ANAV: transizione ecologica e mobilità sostenibile. 473mila interventi nelle stazioni per le persone in difficoltà. ANITA: Ri-evoluzione, per una filiera efficiente. Da Moovit un aiuto per chi usa il bastone bianco WeWALK. Geotab: 6 italiani su 10 rinuncerebbero all’auto aziendale. Università e aziende per la ricerca sull’idrogeno. Roma e Parigi mai così vicine, ma non in treno

