Mobility Magazine 261: Mercintreno, Rossella Panero, Giuseppe Rizzi, Stefano Maggi, Naples Shipping Week 2020, Sograf, trasporti svizzeri, Recovery Plan

(FERPRESS) – Roma, 8 OTT – Nel numero di Mobility Magazine di questa settimana: un editoriale su neanche il Covid ferma Mercintreno,

l’intervista a Rossella Panero (TTS Italia), l’intervista a Giuseppe Rizzi (FerCargo), l’intervista a Stefano Maggi (Fondazione Cesare Pozzo),

un articolo su Naples Shipping Week 2020, una notizia su Sograf: come ti trasformo la logistica da centro di costo a centro di profitto,

una notizia sull'”Adribuco” – Come dimenticare un pezzo d’Italia….., un reportage di viaggio si trasporti pubblici svizzeri e infine un articolo di Bridges Research su cosa mettere al posto della famigerata analisi costi-benefici per il Recovery Plan?

Come sempre il Magazine raccoglie le più importanti notizie pubblicate sul sito www.ferpress.it, note editoriali e di approfondimento sulle problematiche del trasporto e della mobilità.

Pubblicato da RED il: 8/10/2020 h 16:57