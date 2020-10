Mobility Magazine 260: Trieste e la Piattaforma Logistica Europea, Augmenting the daily commute, Recovery Plan, sharing mobility a Napoli, sharing a Roma, Cat Connet e Remote Fleet Vision, Monopattino a motore, APP Moovit, treni notturni in Europa, trasporti e equità sociale

(FERPRESS) – Roma, 1 OTT – Nel numero di Mobility Magazine di questa settimana: un editoriale su Trieste e la nuova Piattaforma Logistica Europea, un articolo sul Recovery Plan, il report Ericsson ConsumerLab su come la tecnologia può migliorare gli spostamenti dei pendolari,

un articolo sulla sharing mobility a Napoli, una notizia sul monopattino a motore: ecosostenibile, invadente, per niente green, una notizia su Cat Connet e Remote Fleet Vision sviluppato dalla Caterpillar, una notizia su APP Moovit: ripartenza in Italia, i dati sull’utilizzo del trasporto pubblico, un reportage di viaggio sui treni notturni in Europa e infine un articolo di Bridges Research su Trasporti e equità sociale

Come sempre il Magazine raccoglie le più importanti notizie pubblicate sul sito www.ferpress.it, note editoriali e di approfondimento sulle problematiche del trasporto e della mobilità.

1/10/2020