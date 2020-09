Mobility Magazine 257: Monte Ceneri, Recovery Plan, Alta Velocità Sud, Piero Sassoli, Club Italia EVM RAIL,  Lötschberg-Sempione, GTS, Assoferr

(FERPRESS) – Roma, 10 SET – Nel numero di Mobility Magazine di questa settimana: un editoriale su Monte Ceneri, Recovery Plan e Alta Velocità al Sud, I’intervista al presidente di Club Italia Piero Sassoli, un articolo su EVM RAIL, l’ultima nata delle imprese ferroviarie merci,

una notizia sull’accordo Italo-Svizzero per la rete ferroviaria sull’asse del Lötschberg-Sempione, una notizia sui container di GTS con la pasta Barilla per la Germania per primi nella nuova galleria del Ceneri, un articolo su Agorà Confetra in cui Assoferr lancerà i temi per la rinascita industriale italiana e infine una lettera a Andrea Giuricin…

Come sempre il Magazine raccoglie le più importanti notizie pubblicate sul sito www.ferpress.it, note editoriali e di approfondimento sulle problematiche del trasporto e della mobilità.

