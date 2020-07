Mobility Magazine 252: Aeroporto Bergamo-Orio Al Serio, Amazon, Combustibile Solido Secondario, Sant’Anna di Pisa, Sempione

(FERPRESS) – Roma, 22 LUG – Nel numero di Mobility Magazine di questa settimana: un editoriale su Grana autostrade: un editoriale sui 50 anni dell’aeroporto di Orio al Serio, uno speciale sull’aeroporto di Bergamo-Orio Al Serio: una storia di successo, un articolo su Amazon prende il treno?, un articolo su Ecosystem Spa: partita la prima nave carica di CSS da Civitavecchia. In Italia, fonte di energia, ancora poco apprezzata, un articolo su Sant’Anna di Pisa: mobilità più sostenibile con il treno alimentato a idrogeno. Presentato studio su tratte tra Sansepolcro e Sulmona e infine un reportage di viaggio sulla linea del Sempione chiusa per manutenzione. In pieno Agosto.

Come sempre il Magazine raccoglie le più importanti notizie pubblicate sul sito www.ferpress.it, note editoriali e di approfondimento sulle problematiche del trasporto e della mobilità.

