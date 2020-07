Mobility Magazine 250: Italia Veloce, Scelfo (SAIS Trasporti), Alta velocità, Nolte (Assoferr), A380, Infrastrutture

(FERPRESS) – Roma, 9 LUG – Nel numero di Mobility Magazine di questa settimana: un editoriale su Italia Veloce al via, l’intervista a Samuela Scelfo (SAIS Trasporti), un focus su “italiaveloce”: piano delle infrastrutture e dei trasporti per un’Italia ad Alta velocità, l’intervista aD Andreas Nolte (Assoferr), uno speciale su Ko da Covid per i giganti del cielo. Ma opzione cargo difficile per A380 e infine un articolo della rubrica Controcorrente di Bridges Research.

Come sempre il Magazine raccoglie le più importanti notizie pubblicate sul sito www.ferpress.it, note editoriali e di approfondimento sulle problematiche del trasporto e della mobilità.

