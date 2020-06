Mobility Magazine 248: Webinar, rapporto Legambiente, Tav, Corte dei Conti, grandi opere, Europa, SIPOTRA, Transport research Picks.16, ITS

(FERPRESS) – Roma, 25 GIU – Nel numero di Mobility Magazine di questa settimana: un editoriale sul fenomeno dei Webinar, il report di Legambiente sulla mobilità a emissioni zero in Italia, un articolo su Tav e Corte dei Conti: la lentezza nella costruzione dei corridoi europei e i ritardi sono la causa degli extra-costi, un articolo sull’Europa che dubita motivatamente di molte grandi opere, uno speciale sul webinar SIPOTRA: Le sfide della logistica nel nuovo scenario della mobilità post Covid-19, un focus su Transport research Picks.16 di Traspol, ricerca sulla mobilità degli italiani durante l’epidemia e infine un articolo su ITS nel post-Covid: uno strumento chiave per ripartire con rinnovato slancio. I risultati dell’indagine di ITS Italia.

Come sempre il Magazine raccoglie le più importanti notizie pubblicate sul sito www.ferpress.it, note editoriali e di approfondimento sulle problematiche del trasporto e della mobilità.

Pubblicato da COM il: 25/6/2020 h 17:00 - Riproduzione riservata