Mobility Magazine 247: Italia Veloce, Coppola, Sharing Mobility, Corte dei conti europea, Railcoop, orario estivo, Alta Velocità sull’Adriatica

(FERPRESS) – Roma, 18 GIU – Nel numero di Mobility Magazine di questa settimana: un editoriale su Italia Veloce: good idea, ma intanto vediamo i progetti, l’intervista a Pierluigi Coppola, un articolo sulla IV Conferenza Nazionale sulla Sharing Mobility, un articolo sulla Corte dei conti europea: bisogna velocizzare i megaprogetti transfrontalieri per ottimizzare i trasporti in Europa, una notizia sul mercato ferroviario Railcoop in Francia la prima tratta servita sarà Bordeaux-Lione, uno speciale su Trenitalia: nuovo orario estivo e la svolta Covid per il turismo di prossimità e infine un reportage di viaggio su Alta Velocità sull’Adriatica: ma serve davvero una nuova linea?

Come sempre il Magazine raccoglie le più importanti notizie pubblicate sul sito www.ferpress.it, note editoriali e di approfondimento sulle problematiche del trasporto e della mobilità.

