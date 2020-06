Mobility Magazine 246: Porto di Trieste, Compagna (ATM Messina), Settebello, federMobilità, Sud, soldi pubblici

(FERPRESS) – Roma, 11 GIU – Nel numero di Mobility Magazine di questa settimana: un editoriale sulla crisi al Porto di Trieste e la reazione corale alla sentenza dell’Anac, l’intervista a Compagna (ATM Messina), un focus sul Settebello torna sui binari: al via il restauro della piccola Cappella Sistina dei treni, uno speciale sul Webinar, federMobilità, come riprogettare la mobilità a settembre. La Fase 3 col nodo scuola-trasporti, una notizia sul piano per ridurre la distanza economica e geografica del sud, le interviste a Marzano (Univ. Federico II) e a De Crescenzo (Confetra), e infine un articolo della rubrica Controcorrente di Bridges Research.

Come sempre il Magazine raccoglie le più importanti notizie pubblicate sul sito www.ferpress.it, note editoriali e di approfondimento sulle problematiche del trasporto e della mobilità.

