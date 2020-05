Mobility Magazine 244: e-commerce, post COVID-19, mobilità, InnoTrans 2021, Termocamera, termoscanner, virus, clima

(FERPRESS) – Roma, 29 MAG – Nel numero di Mobility Magazine di questa settimana: un editoriale sull’aereo dal Pax al Pack, uno speciale sull’e-commerce sul cargo per via aerea decolla e fa il boom, un articolo sulla mobilità nel dopo COVID-19: primi risultati del sondaggio on line, il Focus Sipotra sul nuovo scenario della mobilità nell’era del Covid-19, un redazionale sulle reazioni positive alle nuove date di InnoTrans nell’aprile 2021, uno speciale sulle nuove tecnologie emergenti: Termocamera, telecamera Termografica, Termoscanner, un focus sulla mobilità post Covid-19? A bordo dell’auto e non sui mezzi pubblici e infine un articolo la rubrica Controcorrente di Bridges Research.

Come sempre il Magazine raccoglie le più importanti notizie pubblicate sul sito www.ferpress.it, note editoriali e di approfondimento sulle problematiche del trasporto e della mobilità.

Per consultare il magazine sfogliabile.

CLICCA QUI

Se invece vuoi stampare il file pdf

per tenerlo nella tua rassegna stampa

CLICCA QUI

Pubblicato da COM il: 29/5/2020 h 13:08 - Riproduzione riservata