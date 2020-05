Mobility Magazine 242: Covid-19, Alitalia, Tirrenia, Gruppo Logistico LDI, Decreto Rilancio, Fase 2, Investimenti su rotaia

(FERPRESS) – Roma, 14 MAG – Nel numero di Mobility Magazine di questa settimana: un editoriale su Alitalia e Tirrenia: di emergenza Covid-19 si vive, un articolo sulla scatola su misura dell’oggetto da spedire. Il Gruppo Logistico LDI lancia il Packaging System 4.0 per l’e-commerce, le interviste su crisi: Nitti, Cassino, Giordano, Quattroccolo, un focus suL Decreto Rilancio: alla Logistica l’onore delle armi, e poco altro…, uno speciale sull’austera ricetta per i trasporti nella Fase 3 e oltre e infine un articolo su investimenti sulla rotaia: un modello per la ripresa?

Come sempre il Magazine raccoglie le più importanti notizie pubblicate sul sito www.ferpress.it, note editoriali e di approfondimento sulle problematiche del trasporto e della mobilità.

Pubblicato da RED il: 14/5/2020 h 16:01 - Riproduzione riservata