Mobility Magazine 235: Nuova Alitalia pubblica, Cina bus tricolori, Mino Giachino (SAIMARE), Treu (CNEL), Uic, European Green Deal, Coronavirus, Think Tank

(FERPRESS) – Roma, 19 MAR – Nel numero di Mobility Magazine di questa settimana: un editoriale sulla nuova Alitalia pubblica, una notizia sui bus tricolori a sostegno di Verona in Cina, un colloquio con Mino Giachino (SAIMARE), un intervento di Treu (CNEL), una notizia sul programma di lavoro 2020-2022 Uic: l’organizzazione ferroviaria mondiale pubblica, una notizia sull’European Green Deal sopravviverà al coronavirus? e infine una notizia sul primo Think Tank per ricostruire il futuro della logistica in seguito all’emergenza Covid 19.

Come sempre il Magazine raccoglie le più importanti notizie pubblicate sul sito www.ferpress.it, note editoriali e di approfondimento sulle problematiche del trasporto e della mobilità.

Pubblicato da RED il: 26/3/2020 h 15:06 - Riproduzione riservata