Mobility Innovation Tour: il 7 aprile webinar “Prevenzione e sanificazione dell’autobus, tecnologie a confronto”

(FERPRESS) – Roma, 2 APR – Che l’autobus, e i mezzi pubblici in generale, siano luoghi sicuri è dimostrato da più di uno studio. Mobility Innovation Tour 2021 il 7 aprile dedicherà un appuntamento proprio a ‘Prevenzione e sanificazione dell’autobus, tecnologie a confronto’

Questo appuntamento tratterà il tema attuale della prevenzione e della sanificazione dell’autobus e di come garantire sicurezza ad utenza e personale facendo leva sulla tecnologia.

Interverrà l’associazione di categoria Anav tramite il Direttore Generale Tullio Tulli e porterà il proprio contributo anche Flixbus grazie a un intervento del vertice italiano Andrea Incondi.

A rappresentare il mondo dell’industria ci sarà Webasto, che durante l’emergenza pandemica ha elaborato un sistema capace di filtrare il 99,995% degli agenti patogeni.

Gli impianti di climatizzazione sono infatti soggetti all’aggressione di tutte le impurità dell’aria e per questo necessitano di una sanificazione costante, così come le superfici interne. Il webinar illustrerà le strategie proposte dall’industria dell’autobus per la sicurezza a bordo e le tecnologie attualmente disponibili sul mercato.

– IL PROGRAMMA DEL WEBINAR –

Giorgio Buonanno, docente di fisica tecnica ambientale all’Università degli studi di Cassino

Tullio Tulli, Direttore Generale Anav

Andrea Incondi, country manager Flixbus Italia

Piero Bosio, Head of CSB Sales South West Europe in Webasto

Q&A (sarà possibile porre domande ai relatori scrivendo alla mail domande@vadoetorno.com)

2/4/2021