Mobility innovation tour: giovedì webinar “Flotte di bus elettrici, gli impatti sulla rete e la gestione dei cicli di ricarica”

(FERPRESS) – Milano, 11 MAG – Veicoli, infrastrutture di ricarica e rete elettrica rappresentano i tre elementi del sistema, che dovranno lavorare in sinergia per rispondere alle sfide attuali e future della mobilità. La rete, in particolare, dovrà essere in grado di rispondere all’incremento della domanda energetica, attraverso tecnologie sviluppate ad hoc.

Secondo gli studi Uitp, gli autobus elettrici rappresenteranno infatti almeno la metà del mercato degli autobus urbani in Europa entro il 2030. E’ quanto spiega Mobility innovation tour che per giovedì prossimo ha organizzato un webinar dal titolo ‘Flotte di bus elettrici, gli impatti sulla rete e la gestione dei cicli di ricarica”.

Al termine di una prima fase di early adoption, in cui sono state messe in esercizio piccole flotte di bus elettrici a livello sperimentale, dopo il 2022 si entrerà davvero nel vivo della mobilità elettrica. Il webinar del 13 maggio rappresenterà dunque un momento di confronto importante sul futuro della mobilità urbana: per i prossimi anni sarà necessario accelerare la transizione energetica, attraverso investimenti pubblici, modelli di business innovativi e strategie da parte dei player industriali.

A partecipare al panel: Antonino Genovese, Responsabile del Laboratorio Sistemi e Tecnologie per la Mobilità Sostenibile Enea; Riccardo Genova, dipartimento Diten dell’università di Genova;Alberto Zorzan, Direttore operations Atm Milano;Marco Beltrami, Presidente Amt Genova;Gianni Scarfone, direttore generale Atb Bergamo; Bruno Useli, direttore generale Ctm Cagliari. Quanto all’industria alla prova della transizione energetica si confronteranno: Fabio Magnoni, direttore generale Rampini; Tiziano Dotti, Iveco Bus Public Sales Manager Italy Market; Roberto Caldini, responsabile divisione buses & coaches Italscania;Paolo Gigante, bus market engineer Zf Italia;Mario Daviddi, Head of Smart Lighting Project Development Enel X Italia & e-Bus;Francesco Tusino, direttore commerciale Solaris Italia. Nel corso del webinar sarà possibile porre domande ai relatori scrivendo alla mail domande@vadoetorno.com

