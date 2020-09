Mobility Innovation Tour: 8 settembre webinar su opportunità e minacce per mondo delle autolinee con Flixbus, Anav, Marino e Simet

Sul tema interverranno il vice presidente di Anav Nicola Biscotti, il managing director di Flixbus Italia Andrea Incondi, l’amministratore unico di MarinoBus Gerardo Marino e il direttore commerciale di Simet Daniele Smurra. Iveco Bus porterà l’esperienza dell’industria.

L’appuntamento è per giovedì 8 settembre alle 10, ancora una volta in modalità digitale, con un webinar affidato alla piattaforma Zoom e intitolato, così come lo studio firmato da Paolo Beria e Vardhman Lunkar, ‘L’intermodalità del futuro. Opportunità e minacce per il mondo delle autolinee’.