Mobility Innovation Tour 2020: Trasporto pubblico e transizione energetica. Il ruolo del metano in uno studio dell’Università di Genova

(FERPRESS) – Roma, 29 MAG – Quale sarà il ruolo del gas naturale (CNG ed LNG) nel trasporto pubblico di domani? Qual è lo stato dell’arte nell’impiego di trazioni alternative sul panorama italiano?

Il professor Riccardo Genova (del dipartimento DITEN dell’università di Genova) ha presentato oggi, nell’ambito di un webinar promosso all’interno del Mobility Innovation Tour, uno studio inedito intitolato ‘Il gas naturale nel tpl’. Vi si afferma che «il metano rappresenta oggi il segmento ‘alternativo e sostenibile’ che meglio è in grado di coprire tutti i settori del tpl su gomma utilizzando autobus direttamente derivati da quelli tradizionali, minimizzando così le soggezioni rispetto a gap tecnologici, impiantistici ed operativi.



