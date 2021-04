Mobility DataLab di OCTO Telematics: a marzo -31% dei km percorsi dai veicoli leggeri in Italia rispetto al 2020

(FERPRESS) – Roma, 28 APR – I dati sulla mobilità veicolare in Italia relativi a marzo 2021 e rilevati dal monitoraggio mensile del Mobility DataLab di OCTO Telematics, azienda che è oggi il principale fornitore di servizi telematici e di soluzioni avanzate di analisi dei dati per il settore assicurativo e la Smart Mobility, mostrano un calo del 31% nella mobilità dei veicoli leggeri rispetto allo stesso mese dello scorso anno mentre il dato relativo ai veicoli pesanti vede un incremento del 155%.

