MobilitAria: Marciani (Freight Leaders Council), così la logistica urbana per la ripartenza

(FERPRESS) – Roma, 28 MAG – Digitalizzazione, sostenibilità ambientale e riorganizzazione dei flussi. Sono queste le parole chiave per la logistica urbana post Covid-19. “L’emergenza sanitaria ha avuto un grandissimo impatto sulle abitudini degli italiani. Le vendite online e la richiesta di consegne a domicilio sono esplose: si tratta di trend che gli operatori devono tenere in considerazione per rispondere ai nuovi input del mercato. Occorre lavorare alla completa digitalizzazione della filiera, facendo proprie soluzioni adottate nell’emergenza, come la prova della consegna senza contatto. La riorganizzazione dei flussi passa attraverso magazzini di prossimità, ma anche incentivi all’uso dei lockers per non perdere di vista l’obiettivo della sostenibilità ambientale, ridurre lo stress che si riflette sulle città e migliorare la qualità dell’aria”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 28/5/2020 h 14:57 - Riproduzione riservata