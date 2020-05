Mobilitaria 2020: il lockdown ha ridotto traffico e inquinamento dell’aria. Adesso la sfida è tornare a muoverci senza inquinare

(FERPRESS) – Roma, 28 MAG – Presentato oggi “MobilitAria 2020” lo studio annuale di Kyoto Club e Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IIA). Obiettivo è quello di delineare un quadro sull’andamento della qualità dell’aria e delle politiche di mobilità urbana nelle 14 principali città e aree metropolitane italiane nel periodo 2019-2020.

