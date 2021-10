Mobilità transfrontaliera: ok a intesa Regione Lombardia-Canton Ticino valida fino al 2025

(FERPRESS) – Milano, 20 OTT – L’intesa sulla mobilità transfrontaliera siglata da Regione Lombardia e Canton Ticino avrà validità fino al 2025. E’ quanto è previsto nella legge approvata ieri all’unanimità dal Consiglio regionale e che approfondisce i numerosi aspetti economici e strategici di una collaborazione tra istituzioni che ha già portato a un grande sviluppo delle infrastrutture e delle reti del trasporto pubblico su rotaia e su gomma.

