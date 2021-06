Mobilità sostenibile: dal Mims 50 mln per mobility manager e tratta casa-lavoro. Jojob, occasione straordinaria per aziende e PA

(FERPRESS) – Roma, 9 GIU – 50 milioni per l’anno 2021 a favore di iniziative di mobilità sostenibile per i dipendenti delle aziende e delle pubbliche amministrazioni: è il fondo che il Consiglio dei Ministri ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili a supporto di aziende, amministrazioni e istituti scolastici per ridurre la pressione sul trasporto pubblico e la conseguente esposizione di dipendenti e pendolari al rischio di contagio nella tratta casa-lavoro.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 9/6/2021 h 13:17 - Riproduzione riservata