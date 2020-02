Mobilità sostenibile casa-scuola casa-lavoro, 164 mln per 81 Comuni dal Ministero dell’Ambiente

(FERPRESS) – Roma, 19 FEB – Interventi in 81 comuni per 164 milioni, finanziati da Ministero dell’Ambiente ed Enti locali, verranno destinati a implementare la mobilità sostenibile casa-scuola casa-lavoro nelle città o raggruppamenti di Comuni al di sopra dei 100 mila abitanti. Obiettivo del provvedimento, innescare pratiche virtuose di mobilità sostenibile per gli spostamenti ritenuti tra i principali responsabili del congestionamento del traffico urbano e del degrado della qualità dell’aria, quali appunto la mobilità casa-scuola e casa lavoro.

Pubblicato da COM il: 19/2/2020 h 14:41 - Riproduzione riservata