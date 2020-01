Mobilità sostenibile: Anci, Progetto “Tandem. Bici in Comune”, 100 e-bike Iren per i piccoli Comuni

(FERPRESS) – Roma, 16 GEN – Coerente con la propria missione aziendale che prevede di unire sviluppo e sostenibilità in un unico valore, Iren, ha deciso di lanciare, in collaborazione con ANCI, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, il “Progetto Tandem. Bici in Comune” che ha come obiettivo quello di mettere in evidenza le “buone pratiche” in materia di economia circolare, sostenibilità ambientale e mobilità alternativa realizzate, o in corso di realizzazione, da parte dei piccoli Comuni. Un modo per contribuire alla crescita delle piccole realtà locali, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu al 2030 e delle politiche nazionali in tema di ambiente.

“La cultura e la pratica della sostenibilità, basate sull’innovazione, sono esigenza di ogni Comune a prescindere dalla classe demografica”, queste le parole del presidente Anci Decaro, mentre Boero presidente Iren ha dichiarato: “Aiutiamo lo sviluppo dei territori nelle sfide di transizione energetica e nell’innovazione dei servizi”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da VO il: 16/1/2020 h 16:20 - Riproduzione riservata