Mobilità sostenibile: 1 luglio incontro con aziende di noleggio su uso e regolamentazione monopattini

(FERPRESS) – Roma, 25 GIU – Regolamentare l’uso dei monopattini elettrici, diventato sempre più diffuso nei centri urbani, per migliorare le condizioni di sicurezza delle persone e garantire il decoro urbano evitando le soste selvagge dei mezzi. Con questi obiettivi il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha convocato le aziende produttrici dei monopattini a una riunione che si svolgerà il primo luglio 2021 in videoconferenza.

