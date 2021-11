Mobilità Roma: Fit-Cisl Lazio, le nostre proposte a nuova amministrazione

(FERPRESS) – Roma, 15 NOV – “Da uno studio che la Fit-Cisl Lazio ha commissionato a Isfort, ‘Una nuova mobilità per Roma Capitale’, emergono numerose criticità riguardanti la mobilità della città, in primis il fatto che gli abitanti romani impiegano in media 70 minuti al giorno in media per i loro spostamenti: servono quindi misure urgenti per il decongestionamento delle strade, e misure che favoriscano lo spostamento del traffico privato sui mezzi pubblici. Dato che il trasporto su gomma assorbe il 45,7% dei posti offerti dal Trasporto pubblico, l’auspicio è che Atac e il neoeletto sindaco di Roma mettano in campo misure importanti”.

