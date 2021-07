Mobilità elettrica Made in Africa for Africa: cinque start-up africane vincono Innovation Award per soluzioni di e-mobility

(FERPRESS) – Roma, 13 LUG – Nel primo concorso di Siemens Stiftung nel campo della mobilità elettrica, cinque imprese sociali africane sono state selezionate per ricevere premi in denaro che vanno da 10.000 a 50.000 euro. Ogni destinatario può investire i soldi nello sviluppo del prodotto, espandere i servizi e stabilire una maggiore presenza sul mercato.

Oltre alle loro soluzioni innovative, i vincitori si distinguono per i loro modelli di business sostenibili e inclusivi.

Al concorso sono state presentate più di 100 candidature da 19 paesi africani.

Pubblicato da COM il: 13/7/2021 h 14:49 - Riproduzione riservata