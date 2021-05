Mobilità elettrica: DKV supera i 160.000 punti di ricarica del proprio network

(FERPRESS) – Milano, 7 MAG – DKV Mobility, uno dei principali fornitori di servizi per la mobilità in Europa e di soluzioni di ricarica intelligenti per auto elettriche, da oggi offre ai propri clienti l’accesso a oltre 160.000 punti di ricarica pubblici in tutta Europa. Per gestire questa rete di fornitura completa, la joint venture Charge4Europe della società con sede a Ratingen collabora con numerosi operatori di punti di ricarica e partner di roaming in tutta Europa. Con la DKV CARD +CHARGE, i clienti beneficiano, al momento della ricarica, di una fatturazione trasparente, automatizzata e collegata ad un unico fornitore.

Pubblicato da COM il: 7/5/2021 h 11:39 - Riproduzione riservata