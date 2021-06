Urban Air Mobility: la terza dimensione della nuova generazione della mobilità a Torino

(FERPRESS) – Torino, 31 MAG – Si parla sempre più spesso di nuova mobilità aerea urbana, ma i cosiddetti taxi del cielo o auto volanti sembrano sempre qualcosa di futuribile. Non è proprio così: l’Agenzia europea per la sicurezza del volo EASA ha scritto la bozza del regolamento tecnico per costruirli e certificarli, le maggiori aziende aerospaziali sono già impegnate nella realizzazione di prototipi e molte nuove imprese sono nate proprio per sviluppare queste tecnologie stanno facendo progressi, tanto che il mondo finanziario sta per creare un listino tecnologico per raccogliere le azioni di queste realtà e porle sul mercato.

