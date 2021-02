Mobileye, Transdev ATS e Lohr Group svilupperanno e implementeranno navette autonome

(FERPRESS) – Roma, 26 FEB – – Mobileye, una società Intel, Transdev Autonomous Transport System (ATS), parte di Transdev Group dedicata alle soluzioni di mobilità autonoma; e Lohr Group, un produttore di soluzioni di mobilità, hanno annunciato una collaborazione strategica per sviluppare e implementare navette autonome. Le aziende stanno integrando il sistema di guida autonoma di Mobileye nella navetta elettrica i-Cristal, prodotta da Lohr Group, con l’intenzione di integrarlo nei servizi di trasporto pubblico alimentati da flotte di navette a guida autonoma in tutto il mondo, a partire dall’Europa.

“La nostra collaborazione con Transdev ATS e Lohr Group serve a far crescere l’impronta globale di Mobileye come partner tecnologico per veicoli autonomi (AV) preferito dai pionieri nel settore dei trasporti”, ha affermato Johann Jungwirth, vicepresidente di Mobility-as-a-Service di Mobileye . “Mobileye, Transdev ATS e Lohr Group stanno plasmando il futuro della mobilità autonoma condivisa e non vediamo l’ora di portare le nostre soluzioni di guida autonoma nelle regioni di tutto il mondo”.

“Questa collaborazione tra Transdev ATS, Lohr Group e Mobileye consentirà di implementare veicoli autonomi nelle reti di trasporto pubblico su larga scala, grazie alla combinazione delle tecnologie d’avanguardia complementari e alla forte esperienza industriale dei tre partner”, ha affermato Patricia Villoslada, dirigente vice presidente di Transdev ATS. “Insieme porteremo nuove soluzioni di mobilità alla realtà nei prossimi anni”.

“La collaborazione tra Transdev ATS, Mobileye e Lohr Group è destinata a fornire navette autonome completamente industrializzate su larga scala per supportare la visione autonoma urbana”, ha affermato Marie-José Navarre, vice presidente del Lohr Group. “Il nostro obiettivo comune è fornire rapidamente ai clienti navette autonome che potrebbero essere implementate in modo semplice ed efficiente nelle città”.

Integrando la navetta autonoma i-Cristal nelle reti di servizi di mobilità esistenti di Transdev, le aziende mirano a migliorare l’efficienza e la convenienza delle soluzioni di trasporto di massa.

La mobilità autonoma può essere intessuta nel tessuto delle reti di trasporto per distribuire il servizio quando e dove è necessario, ottimizzando anche le flotte, riducendo i costi di trasporto e migliorando l’esperienza dei clienti.

Nel corso del prossimo anno, Mobileye lavorerà con Transdev ATS e Lohr Group per integrare e distribuire navette autonome i-Cristal sfruttando la tecnologia AV di Mobileye, la tecnologia di Transdev ATS e l’esperienza industriale di Lohr Group. Le tre società inizialmente testeranno i veicoli sulle strade in Francia e Israele, con l’obiettivo di preparare i progetti tecnologici per la produzione entro il 2022. Le società prevedono di implementare navette i-Cristal a guida autonoma nelle reti di trasporto pubblico entro il 2023.

Attraverso la collaborazione, Mobileye e Transdev ATS porteranno le loro tecnologie nella navetta elettrica i-Cristal, prodotta da Lohr Group, che offre spazio per un massimo di 16 passeggeri ed è completamente accessibile tramite una rampa. La navetta può viaggiare a velocità fino a 50 chilometri all’ora ed è progettata per operare in modo sicuro ed efficiente all’interno delle reti di trasporto pubblico di oggi con le soluzioni Transdev ATS. Queste soluzioni integrano la tecnologia Transdev ATS come la supervisione AV e l’esperienza nell’implementazione e nei servizi operativi per gli operatori del trasporto pubblico e le città. L’obiettivo è consentire alla tecnologia di guida autonoma di diventare una realtà quotidiana.

Il sistema di guida autonoma di Mobileye è una soluzione AV chiavi in mano che fornisce sicurezza attraverso due concetti fondamentali: il modello formale di sicurezza sensibile alla responsabilità di Mobileye per la sicurezza del processo decisionale del sistema e un sistema di percezione con True Redundancy ™ in base al quale due sottosistemi indipendenti (telecamere e radar + lidar) si combinano per consentire una percezione robusta. Il sistema di guida autonoma può anche essere implementato senza limitazioni geografiche grazie alla tecnologia di mappatura AV Road Experience Management ™ di Mobileye attraverso la quale viene creata una mappa AV proprietaria e crowdsourcing della rete stradale globale e quindi aggiornata continuamente e automaticamente utilizzando i dati raccolti dal mercato di massa sistemi avanzati di assistenza alla guida.

Pubblicato da AB il: 26/2/2021 h 15:50 - Riproduzione riservata