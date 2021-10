MITE: sentenza Consiglio di Stato accoglie difese su aeroporto Ciampino. Livelli elevati di rumore

(FERPRESS) – Roma, 20 OTT – Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale si è definitivamente pronunciato sull’appello proposto dalla società Ryanair Dac, il principale vettore aereo che opera sullo scalo, in merito al Piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore dell’aeroporto G.B. Patine di Ciampino. La sentenza rigetta l’appello della società Ryanair Dac, accogliendo su tutta la linea le difese del ministero della Transizione ecologica.

