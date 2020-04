Mit: società autostradale SALT ha accolto richiesta di sospendere il pedaggio tra i caselli di Aulla (A15) e La Spezia (A12)

(FERPRESS) – Roma, 21 APR – La società autostradale SALT, concessionaria delle tratte A12 e A15 , ha accolto la richiesta del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Paola de Micheli, di sospendere il pedaggio tra i caselli di Aulla (A15) e La Spezia (A12) che oggi delimitano il collegamento alternativo al tratto di strada interdetto dal crollo del ponte.

E’ quanto comunicato dal Ministro De Micheli al Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Accolte pertanto le richieste del territorio di accesso gratuito all’autostrada per i residenti dei comuni della Lunigiana interessati dal crollo del ponte. E proprio in quest’ottica è prevista inoltre la predisposizione di un Protocollo operativo, con il coinvolgimento degli enti territoriali interessati e della società Anas, in cui si valuterà l’ipotesi di estendere l’esenzione del pedaggio anche alla tratta compresa tra Albiano Magra e Caprigliola.

