MIT: rinvio termine per presentare istanze per risorse per Trasporto rapido di Massa (TRM)

(FERPRESS) – Roma, 24 AGO – La Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi e il Trasporto Pubblico Locale ha pubblicato un Comunicato con il quale si comunica che la scadenza del 30.10.2020 per la presentazione delle istanze per l’assegnazione dei contributi a valere sul fondo istituito dalla legge 30.12.2018, n. 145 “Legge di bilancio 2019”, art.1, comma 95, di cui all’Avviso n.2 pubblicato sul sito MIT in data 16.05.2019 è posticipata al 15.01.2021.

