Mit: protocollo con ministero innovazione tecnologica su ricerca, sperimentazione e produzione di veicoli innovativi

(FERPRESS) – Roma, 15 MAG – Sviluppo della mobilità innovativa attraverso la ricerca e la sperimentazione di veicoli a guida autonoma e connessa. Questo l’oggetto del protocollo di intesa sottoscritto oggi dalle Ministre per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano e per le Infrastrutture e i Trasporti, Paola De Micheli.

