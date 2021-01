MIT: predisposto Position Paper “La logistica urbana in una visione integrata”

(FERPRESS) – Roma, 18 GEN – La Struttura Tecnica di Missione del MIT ha predisposto in collaborazione con Anci e Freight Leaders Council un Position Paper dal titolo “La logistica urbana in una visione integrata” – n° 1 – dicembre 2020, che punta a definire i nuovi temi che interessano la consegna delle merci nelle città nell’ottica del grande sviluppo del commercio digitale.

