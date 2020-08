MIT: manifestazioni di interesse per rinnovo organi di vertice delle Autorità di Sistema Portuale

(FERPRESS) – Roma, 31 AGO – Nei prossimi mesi, informa una nota del MIT, occorrerà procedere al rinnovo degli organi di vertice delle seguenti Autorità di sistema portuale:

Mari Tirreno meridionale e Ionio;

Mare Adriatico orientale;

Mare Ionio;

Mar Tirreno centro-settentrionale;

Mare Adriatico centro-settentrionale;

Mare Adriatico centrale;

Mar Ligure occidentale;

Mar Tirreno centrale;

Mar Ligure orientale;

Mar Adriatico settentrionale;

Mar Tirreno settentrionale;

Mare di Sicilia orientale;

Mare Adriatico meridionale.

