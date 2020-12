MIT: istituita la Commissione nazionale per il dibattito pubblico sulle grandi infrastrutture

(FERPRESS) – Roma, 30 DIC – “Con decreto della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, è stata istituita per la prima volta presso il Mit la Commissione nazionale per il dibattito pubblico sulle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale. La Commissione è chiamata a monitorare lo svolgimento della procedura di dibattito pubblico, il rispetto della partecipazione di tutte le realtà interessate, nonché un’idonea e tempestiva pubblicità ed informazione sui progetti. Presieduta da Caterina Cittadino – consigliere della Presidenza del consiglio dei ministri e attualmente alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione – nominata dal Mit, è composta da rappresentanti delle amministrazioni coinvolte a vario titolo nella filiera decisionale delle grandi infrastrutture nazionali, incluse Regioni ed enti locali, e garantirà la migliore condivisione a livello territoriale su scelte strategiche per il Paese.

Per visualizzare la notizia e leggere il decreto con i componenti nominati vai al link:

http://mit.gov.it/comunicazione/news/infrastrutture-grandi-opere/infrastrutture-istituita-commissione-nazionale-per

