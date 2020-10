MIT: De Micheli convoca per mercoledì Conferenza Regioni, Anci e Upi,associazioni rappresentative aziende TPL su contenimento contagi

(FERPRESS) – Roma, 13 OTT – La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha convocato per mercoledì 14 ottobre, alle ore 16,30 le associazioni rappresentative delle aziende del Trasporto Pubblico Locale, i rappresentanti della Conferenza delle Regioni, di Anci e di Upi per un confronto sulle misure di contenimento dei contagi sui mezzi pubblici.

