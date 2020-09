MIT: dati positivi dalle aziende di TPL sul flusso di passeggeri nel primo giorno di scuola

(FERPRESS) – Roma, 15 SET – I numeri sui flussi di passeggeri del trasporto pubblico locale del primo giorno di scuola corrispondono alle previsioni del Mit. Questi i dati emersi dal confronto che la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha avuto nel pomeriggio con Andrea Gibelli, presidente di Asstra e Arrigo Giana, presidente di Agens, le principali associazioni rappresentative delle imprese del Tpl.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it