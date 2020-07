MIT: in corso di valutazione il piano economico finanziario presentato da Aspi

(FERPRESS) – Roma, 27 LUG – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze stanno procedendo ad una puntuale verifica dei singoli elementi contenuti nel Piano Economico Finanziario – PEF – presentato nella tarda serata di giovedì, come da cronoprogramma, dal concessionario Autostrade per l’Italia.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it