MIT: Cancelleri, bene Enac che annuncia sanzioni per compagnie che cancellano i voli in cambio di un voucher causa Covid-19

(FERPRESS) – Roma, 23 GIU – L’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) ha reso noto che avvierà sanzioni nei confronti delle compagnie aeree che hanno effettuato cancellazioni dopo il 3 giugno, adducendo come motivazione il Covid-19 e riconoscendo solo un voucher anziché il rimborso.

