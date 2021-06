MISE: Stellantis, incontro al ministero. Giorgetti, clima positivo ma sfida impegnativa

(FERPRESS) – Roma, 16 GIU – Si è svolto al Ministero l’incontro su Stellantis con il ministro Giancarlo Giorgetti a cui hanno partecipato anche una delegazione dell’azienda e i sindacati. Erano inoltre presenti il viceministro Gilberto Pichetto e il ministro Andrea Orlando.

Giorgetti ha sottolineato il clima positivo della riunione, in cui Stellantis ha confermato il ruolo chiave dell’Italia e il piano di investimenti di 5 miliardi di euro.

