Ministero Trasporti: avviso manifestazione d’interesse per collegamento marittimo Olbia-Civitavecchia

(FERPRESS) – Roma, 27 GEN – Con decreto ministeriale n. 23 del 21 gennaio 2021, ai sensi della misura 2.6 della Delibera ART n. 22/2019 è stato approvato l’avvio della procedura per la verifica dei presupposti per l’imposizione degli obblighi di servizio pubblico con approccio orizzontale a tutti gli armatori interessati all’esecuzione del servizio pubblico di continuità territoriale marittima sulla linea Civitavecchia-Olbia nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 maggio di ogni anno quale condizione per operare anche nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre di ogni anno.

Con il medesimo decreto, è stato, altresì, approvato l’Avviso per la manifestazione di interesse ed i relativi Allegati

Gli operatori economici interessati hanno tempo fino alle ore 13.00 del giorno 25 febbraio 2021 per presentare le manifestazioni di interesse.

Pubblicato da COM il: 27/1/2021 h 11:26 - Riproduzione riservata