Ministero Sud: Provenzano convoca Comitati Coordinamento dei CIS ferrovie. Ora percorso di recupero dei ritardi accumulati

(FERPRESS) – Roma, 16 SET – Si è svolta ieri presso gli uffici del Ministero per il Sud e la Coesione territoriale la riunione convocata dal Ministro Provenzano con i Comitati di Coordinamento dei Contratti istituzionali di Sviluppo (CIS) per la realizzazione delle Direttrici ferroviarie “Napoli-Bari-Lecce-Taranto”, “Salerno-Reggio Calabria” e “Messina-Catania-Palermo”, alla presenza dei Ministeri dell’Economia e delle Finanze, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Ambiente, dei Beni della Attività Culturali, di Rete Ferroviaria italiana e delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

