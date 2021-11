Mims: revisione dei mezzi pesanti può essere effettuata anche da officine esterne autorizzate. Giovannini firma decreto

(FERPRESS) – Roma, 24 NOV – Anche la revisione dei mezzi pesanti potrà essere svolta dalle officine esterne, come già avviene per le autovetture. È quanto prevede il decreto firmato dal Ministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, che attua la riforma della disciplina delle revisioni contenuta nel codice della strada.

