MIMS: Il testo del Decreto con i fondi per il rinnovo flotte bus e treni verdi con le tabelle di ripartizione

(FERPRESS) – 16 DIC – Pubblicato il Decreto che definisce le modalità di utilizzo di quota delle risorse di cui alla misura M2C2 – 4.4.1 del PNRR pari complessivamente a 1.905 milioni di euro, per gli esercizi dal 2022 al 2026 assegnate dalla tabella A del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per “Rinnovo flotte bus e treni verdi – sub-investimento BUS ”

Di seguito il testo, mentre in allegato le tabelle di ripartizione.

Articolo 1 (Assegnazione e riparto delle risorse)

Il presente Decreto definisce le modalità di utilizzo di quota delle risorse di cui alla misura M2C2 – 4.4.1 del PNRR pari complessivamente a 1.905 milioni di euro, per gli esercizi dal 2022 al 2026 assegnate dalla tabella A del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per “Rinnovo flotte bus e treni verdi – sub-investimento BUS ” Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all’acquisto di autobus ad emissioni zero con alimentazione elettrica o ad idrogeno e alla realizzazione delle relative infrastrutture di supporto all’alimentazione, per il rinnovo del parco veicoli dei servizi di trasporto pubblico locale, nei Comuni capoluogo di Città Metropolitana, nei Comuni capoluogo di Regione o di Province autonome e nei Comuni con alto tasso di inquinamento da PM 10 e biossido di azoto come individuati nell’Allegato 1 al presente Decreto. Il riparto delle risorse tra i Comuni beneficiari, con l’indicazione della quantità di mezzi da acquistare e relativa tempistica è riportato nell’Allegato 1 al presente Decreto. Il finanziamento degli interventi è disposto con successivo Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, a seguito della manifestazione di interesse e dell’individuazione del dettaglio degli interventi attraverso i codici unici di progetto (CUP), di cui al successivo articolo 6. I CUP di cui al decreto del precedente comma, a pena nullità dell’atto che lo autorizza, devono essere validi, ai sensi dell’art 11 commi 2bis, 2 ter, della legge 16 gennaio 2003.

Articolo 2 (Modalità di utilizzo delle risorse)

Con l’assegnazione delle risorse di cui all’articolo 1 i Comuni – come individuati nell’ Allegato 1 al presente Decreto – si impegnano a raggiungere traguardi ed obiettivi con riferimento a quanto previsto nel Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, Allegato 2, per l’investimento 4 -sub-investimento 4. 4.1, nel rispetto delle condizionalità e nei tempi ivi previsti, nonché delle eventuali ed ulteriori condizionalità previste dal PNRR. In particolare i Comuni si impegnano a ultimare le forniture e a mettere in servizio gli autobus, elettrici o ad idrogeno, loro finanziate per un numero di veicoli pari o superiore al numero riportato nell’Allegato 1, secondo le tempistiche ivi riportate, al fine di garantire il complessivo raggiungimento dei seguenti traguardi:

acquisto di almeno 717 autobus ad alimentazione elettrica o ad idrogeno entro il 31 dicembre 2024;

Entrata in servizio di almeno di almeno 2.690 autobus ad alimentazione elettrica o ad idrogeno, comprensivi della quantità intermedia di cui sopra, entro il 30 giugno 2026.

I Comuni si impegnano altresì a rispettare le disposizioni per la gestione, controllo e valutazione, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021 /241, a partire dall’impegno a mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l’emblema dell’UE con un’appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea – Next GenerationEU” per come indicato nella circolare RGS n. 21 del 14 ottobre 2021, e ad inserire nella documentazione di gara i necessari elementi volti a garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo come previsto dall’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 – sistema di “ Tassonomia per la finanza sostenibile” e il raggiungimento degli obiettivi climatici e digitali previsti per l’investimento di competenza. Gli interventi sono attuati, nel rispetto della normativa vigente, dai Comuni beneficiari delle risorse di cui all’Allegato 1. Nel caso in cui il contratto di servizio è sottoscritto da altra pubblica Amministrazione o da altro soggetto individuato dalla normativa regionale, le risorse possono essere messe a disposizione dei soggetti in parola, tramite specifica convenzione, al fine di assicurare una organica ed efficace gestione delle politiche di rinnovo del parco rotabile su gomma adibito al TPL, fermo restando i vincoli di destinazione e reversibilità di cui agli articoli 8 e 9. Ciascun Comune individuato nell’ Allegato 1 al presente decreto, nonché eventuale altro soggetto di cui al comma precedente, potrà altresì affidare la gestione e quindi l’espletamento delle gare per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, anche all’attuale soggetto affidatario dei servizi del TPL, previa apposita convenzione da stipulare con il predetto affidatario. Nella convenzione dovranno essere espressamente richiamati i vincoli di destinazione e di reversibilità dei veicoli, così come previsto anche nei successivi articoli 8 e 9 del presente decreto. I Comuni di cui all’Allegato 1 restano comunque beneficiari e responsabili delle risorse ad essi assegnate.

I soggetti attuatori attestano, anche tramite il monitoraggio di cui all’articolo 11 che le forniture non sono oggetto, per la quota ammessa a finanziamento con il presente decreto, di altri finanziamenti diversi da quelli di cui alla misura M2C2 – 4.4.1 del PNRR.

Articolo 3 (Spese ammissibili – Tempistica)

Le risorse di cui all’articolo 1 sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei costi per le forniture di autobus ad alimentazione elettrica o ad idrogeno. E’ ammessa anche la realizzazione delle infrastrutture di supporto per l’alimentazione dei veicoli ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 5. Le risorse stanziate non potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali contenziosi che dovessero insorgere nell’affidamento ed esecuzione delle forniture. Sono ammesse a contributo le forniture dei mezzi le cui procedure siano iniziate in data successiva al 1 marzo 2020 con atti formali, quali determina a contrarre o assimilabili e siano state eseguite nel rispetto di quanto stabilito dal presente decreto e dal D.lgs. 50 /2016 e s.m.i. Nel caso di progetti realizzati per il tramite di soggetti attuatori, individuati ai sensi dell’articolo 2 comma 4, l’atto formale che attesta l’inizio delle procedure, assimilabili alla determina a contrarre dell’ente beneficiario è da intendersi la stipula del contratto di fornitura, atto dal quale sorgono le obbligazioni giuridicamente vincolanti. Per le risorse di cui all’articolo 1 i contratti relativi alle forniture devono essere aggiudicati entro il 31 dicembre 2023, pena la revoca del finanziamento. I Comuni beneficiari delle risorse di cui all’articolo 1, devono conseguire il traguardo intermedio con l’effettiva fornitura della quantità minima di autobus indicata nell’Allegato 1 del presente Decreto entro il 31 Dicembre 2024, pena la revoca del finanziamento. I Comuni beneficiari delle risorse di cui all’articolo 1, devono conseguire l’obiettivo finale e completare il programma delle forniture con l’entrata in servizio della quantità minima di autobus indicata nell’Allegato 1 al presente Decreto entro il 30 Giugno 2026, pena la decadenza dal finanziamento. Le eventuali risorse revocate ai Comuni che non abbiano rispettato il termine del 31 dicembre 2023 di cui al comma 4, e non hanno conseguito il traguardo intermedio entro il 31 dicembre 2024 di cui al comma 5, possono essere riassegnate ai Comuni che abbiano rispettato tale termine, tenendo conto delle percentuali di riparto di cui all’Allegato, garantendo comunque il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi dell’investimento nei termini stabiliti dal PNRR, ed in particolare quanto previsto dal comma 6. Resta fermo l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Le condizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono verificate attraverso il monitoraggio di cui all’articolo 11.

Articolo 4 (Tipologia di materiale rotabile ed attrezzaggi)

Il materiale rotabile da acquistare con le risorse di cui all’articolo 1, deve appartenere alle categorie e alle tipologie idonee all’utilizzo per lo specifico servizio cui è destinato e soddisfare i requisiti in merito alle caratteristiche ed agli equipaggiamenti essenziali riportati al comma 2. Gli autobus da acquistare devono essere obbligatoriamente corredati da:

idonee attrezzature per l’accesso ed il trasporto di persone a mobilità ridotta;

conta-passeggeri attivo indipendentemente dalla eventuale rilevazione con la validazione elettronica dei titoli di viaggio;

dispositivi per la localizzazione;

predisposizione per la validazione elettronica;

videosorveglianza e dispositivi di protezione del conducente secondo le modalità previste dalla Regione o dalla Provincia autonoma in cui si trova il comune beneficiario;

Sistemi di areazione e climatizzazione dei veicoli;

Eventuali ulteriori attrezzaggi, ivi comprese le strutture porta biciclette o quanto altro sia necessario a garantire la piena integrazione sulla filiera della mobilità, siano altri dispositivi di mobilità attiva o dispositivi ITS, possono essere ammessi al finanziamento nella misura mas sima del 5% del costo complessivo del veicolo, in relazione alle specifiche esigenze dei soggetti beneficiari.

Articolo 5 (Infrastrutture di supporto)

Fermo restando il conseguimento degli obiettivi obbligatori relativi all’acquisto della quantità minima di autobus per ciascun Comune, secondo le tempistiche indicate nell’Allegato 1 al presente Decreto, una quota delle risorse di cui all’articolo 1 può essere destinata alla realizzazione delle infrastrutture di supporto per l’alimentazione dei veicoli. Sono ammesse al finanziamento di cui al comma 1 le opere strettamente connesse alla realizzazione dell’infrastruttura di supporto necessaria alla gestione delle tipologie di autobus ad alimentazione elettrica o ad idrogeno oggetto di contribuzione con il presente decreto. In particolare, sono riconosciute le spese per la predisposizione degli allacciamenti alla rete di erogazione della fonte di alimentazione, dei luoghi di ricarica e dei relativi apparati, dei siti e dei relativi dispositivi di stoccaggio e, se necessario, le opere di adeguamento dei depositi. Le spese tecniche per la progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo sono ammesse, previa certificazione comunale, nel limite massimo fissato dal D.M. Giustizia del 17 giugno 2016 “ approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’ 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ”.

Articolo 6 (Modalità di accesso ed erogazione delle risorse)

Per accedere alle risorse di cui all’articolo 1, i Comuni individuati nell’Allegato 1 al presente Decreto inviano al MIMS – Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione da parte del medesimo Ministero dell’avvenuta registrazione del presente Decreto da parte degli organi di controllo, – apposita istanza manifestando l’interesse ad accedere al finanziamento, ai fini del decreto di cui all’articolo 1, comma 5. Nell’istanza deve essere indicato l’importo del finanziamento richiesto fermo restando il limite massimo dell’assegnazione per ciascun Comune di cui all’ Allegato 1 del presente Decreto, ed i CUP delle forniture. Nell’istanza potrà anche essere indicato l’ulteriore fabbisogno del Comune cui far fronte con l’eventuale riprogrammazione delle risorse di cui all’articolo 3, comma 8, fermi restando i traguardi, gli obiettivi e la tempistica fissati dal PNRR e di cui al mede simo articolo 3. All’istanza di cui al comma 1 deve essere allegato un apposito Programma che dia evidenza della complessiva strategia di investimento del Comune nell’ambito delle iniziative finalizzate al rinnovo delle flotte dei mezzi con alimentazione alternativa, richiamando e esplicitamente gli impatti in termini di sostituzione dei mezzi più vetusti per effetto dei finanziamenti di cui al presente decreto. Nel caso di Comuni già beneficiari di finanziamenti destinati al rinnovo delle flotte di materiale rotabile su gomma destinato al TPL, il Programma di cui al comma precedente dovrà evidenziare la coerenza con le altre misure finanziate, in particolare, per gli enti interessati, dei finanziamenti previsti dal Piano Strategico Nazionale per la mobilità sostenibile indicando i mezzi acquistati e quelli relativi alle forniture in corso o di prossima attivazione, distinti per tipologia ed alimentazione. La mancata presentazione della manifestazione di interesse entro il termine di cui al comma 1, o priva dei contenuti sopradescritti, comporta la decadenza dal finanziamento. Le eventuali risorse resesi disponibili a seguito della mancata presentazione della manifestazione di interesse nei termini e contenuti di cui al comma 1 o per importi inferiori a quanto riportato nell’Allegato 1, sono riassegnate con successivo provvedimento a favore degli altri Comuni, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi minimi fissati dal PNRR. Le risorse sono erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi e saldo, a seguito di istanza da parte dei Comuni, inoltrata al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, secondo le modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’erogazione di risorse con le modalità d i cui al comma 1 non può superare l’ammontare delle risorse disponibili nell’anno al momento delle erogazioni.

Articolo 7 (Utilizzo delle economie)

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, le economie restano nella disponibilità del beneficiario sino al completamento di ciascun intervento, per garantire la copertura di eventuali imprevisti o per la fornitura di ulteriori autobus delle medesime caratteristiche, ferme restando le procedure previste dal presente decreto e quanto previsto dall’articolo 106 del d.lgs. n. 50/2016. A seguito del completamento degli interventi di cui al comma precedente le economie finali, entro 60 giorni dalla fornitura dei mezzi, sono versate sul conto di tesoreria indicato dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Articolo 8 (Vincolo di destinazione)

Gli autobus acquistati con le risorse di cui all’articolo 1, sono destinati esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale di competenza dei Comuni beneficiari delle risorse di cui al presente Decreto.

Articolo 9 (Vincolo di reversibilità)

Gli autobus acquistati con le risorse di cui al presente decreto sono di proprietà dei Comuni beneficiari delle risorse di cui al presente Decreto o di soggetto da essi designato di cui all’articolo 2, comma 3, o del nuovo soggetto affidatario del servizio, purché ricorra il vincolo di reversibilità in favore del Comune, previo riscatto del valore residuo, determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla misura 9, dell’Allegato A alla deliberazione 11 novembre 2019, n. 154, dell’Autorità di regolazione dei trasporti, al netto dell’eventuale quota non ammortizzata di contributo pubblico.

Articolo 10 (Verifiche) Ai fini dell’audit e della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea e nazionale tutti i soggetti di cui all’art. 22, comma 2, lettera e) del Regolamento (UE) 2021/241, nonché l’Ufficio di audit del PNRR di cui all’art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e gli altri soggetti con compiti istituzionali di controllo della spesa hanno accesso ai dati e ai documenti necessari per esercitare le loro funzioni. I Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e le Città metropolitane assegnatari delle risorse di cui al presente decreto, nonché i soggetti individuati eventualmente ai sensi dell’articolo 2, comma 3, consentono l’esercizio delle funzioni di controllo, audit e verifica, anche con accesso in loco e mantengono disponibile la documentazione a supporto secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia.

Fermo restando quanto previsto al comma 1, il Ministero si riserva di effettuare verifiche a campione, anche in loco, sull’attuazione delle forniture e dell’effettivo utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1. I Comuni dovranno consentire l’accesso a tutta la documentazione ed assicurare l’assistenza necessaria per l’espletamento delle suddette verifiche. In caso di violazioni accertate a seguito di attività di controllo, il MIMS procede alla revoca dei finanziamenti.

Articolo 11 (Monitoraggio)

Il Soggetto attuatore ovvero il titolare del CUP effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché la rendicontazione degli interventi finanziati, classificati sotto la voce: ““PNRR – misura M2 C2 –4.4 “Rinnovo flotte bus e treni verdi” sub-investimento 4.4.1 “ Bus” valorizzando l’indicatore fisico con il numero previsto di autobus corrispondenti. Il monitoraggio delle forniture finanziate con le risorse di cui all’articolo 1 avviene con le modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e delle condizionalità richieste per lo specifico investimento. Il piano di riparto e gli obiettivi relativi agli autobus da acquistare di cui all’Allegato 1 possono essere rimodulati, ferma restando l’assegnazione complessiva, su richiesta motivata dei Comuni beneficiari, anche per il tramite di ANCI, entro il termine del 30 giugno 2022.

Articolo 12 (Efficacia)

Il presente decreto acquista efficacia dalla data di comunicazione ai Comuni beneficiari delle risorse di cui all’articolo 1, dell’avvenuta registrazione presso gli Organi di Controllo.

IL MINISTRO

L’Allegato con le tabelle

